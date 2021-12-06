Ірина Білик показала, який вигляд мала в молодості

Співачка поділилася архівним фото.

Українська співачка Ірина Білик вирішила показати, який вигляд мала в молодості.

Зірка опублікувала у сторіз на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображена у військовій формі та кашкеті. Окрім того, артистка мило усміхається та демонструє військове вітання. Також на знімку видно, як біля Ірини крокує рота солдат.

До слова, співачка привітала українців з Днем Збройних сил України.

Ірина Білик в молодості / instagram.com/bilyk_iryna

До речі, на знімку народну артистку майже не впізнати. Так, в Ірини тоді було чорняве волосся, яке вона зібрала у хвостик, та чубчик. Коли саме був зроблений знімок, наразі невідомо. Знаменитість запропонувала своїм прихильникам поміркувати над цим.

Втім, судячи з фото, Білик тоді навряд чи робила пластичні операції та вколювала ботокс.

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