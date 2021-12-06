Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Певица поделилась архивным фото.

Украинская певица Ирина Билык решила показать, как выглядела в молодости.

Звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram фото, на котором изображена в военной форме и фуражке. Кроме того, артистка мило улыбается и демонстрирует военное поздравление. Также на снимке видно, как возле Ирины шагает рота солдат.

К слову, певица поздравила украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины.

Ирина Билык в молодости / instagram.com/bilyk_iryna

Кстати, на снимке народную артистку почти не узнать. В Ирины тогда были черные волосы, которые она собрала в хвостик, и челка. Когда именно был сделан снимок неизвестно. Знаменитость предложила своим поклонникам поразмышлять над этим.

Впрочем, судя по фото, Билык тогда вряд ли делала пластические операции и вкалывала ботокс.

Читайте также: