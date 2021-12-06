У Кремлі заявили про готовність вислухати пропозиції Байдена щодо України

Речник Путіна також назвав прийнятний для Москви спосіб "зняти напруженість на Донбасі".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у прямому ефірі державного “Першого каналу” заявив, що у Кремлі “з цікавістю вислухають” пропозиції президента США Джо Байдена щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє російське видання РБК.

За словами Пєскова, російський президент вислухає Байдена, щоб зрозуміти, чи можуть його пропозиції зняти напруженість в регіоні та вирішити конфлікт на Донбасі.

Водночас він озвучив позицію Москви, яка полягає в тому, що “напруженості на сході України” можна позбутися шляхом гарантій від Києва не вирішувати конфлікт на Донбасі силовим шляхом.

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“Ми чули заяву президента США про те, що він йде на цю відеоконференцію з конкретними пропозиціями щодо України, мається на увазі, мабуть, щодо врегулювання української кризи. Це важливо. Я думаю, що президент Путін із великою цікавістю вислухає ці пропозиції, і можна буде зрозуміти, наскільки вони здатні зняти напруженість”, — повідомив Пєсков.

Нагадаємо, переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена пройдуть завтра, 7 грудня, захищеним відеозв'язком. Розпочнуться перемовини близько 18:00 за московським часом (ред. - 17:00 за Києвом). Як пишуть російські ЗМІ, все спілкування буде у закритому режимі.

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