Байден за результатами бесіди з Путіним поговорить із Зеленським

Перед розмовою з Байденом Володимир Зеленський переговорить з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе із президентом України Володимиром Зеленським бесіду за підсумками відеодзвінка з Володимиром Путіним.

Про це заявив представник Білого дом

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За словами чиновника, Байден має намір в бесіді з Путіним висловити "глибоку стурбованість" США нарощуванням Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також "інші актуальні питання", зокрема, стратегічна стабільність, кіберпростір і ядерна програма Ірану.

"Президент проведе переговори так само, як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати готові зробити, як щодо стримування, так і щодо дипломатії", - сказав чиновник.

Нагадаємо, переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена пройдуть завтра, 7 грудня, захищеним відеозв'язком. Розпочнуться перемовини районі 18:00 за московським часом (ред. - 17:00 за Києвом). Як пишуть російські ЗМІ, все спілкування буде у закритому режимі.

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