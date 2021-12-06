Експорт електроенергії в Україні зріс на понад 25% — Укренерго

Натомість імпорт електроенергії протягом 29 листопада – 5 грудня також збільшився на 48,5%.

У період із 29 листопада по 5 грудня експорт електроенергії в Україні зріс на 25,4% - до 62,7 млн кВт-год, а імпорт - на 48,5%, до 114,8 млн кВт-год.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сумарний експорт електроенергії за 29 листопада – 5 грудня склав 62,7 млн кВт-год, що на 25,4% більше, ніж попереднього тижня (22-28 листопада).Так, експорт електроенергії збільшився за всіма напрямками та відновилися поставки до Польщі", — йдеться у повідомленні.

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Експорт електроенергії з України становив 1,8 млн кВт-год, що в 6 разів більше, ніж попереднього тижня, з них 1 млн кВт-год попрямувало до Польщі, а 0,8 млн кВт-год — до Молдови.

Як повідомлється, з Бурштинської ТЕС експорт електроенергії зріс на 22,5% до 60,9%.

Найбільше електроенергії експортовано до Угорщини — 31,8 млн кВт-год, це на 3,3% більше, ніж попереднього тижня.

22,7 млн кВт-год попрямувало до Румунії (на 52,4% більше, ніж попереднього тижня), а 6,4 млн кВт-год — до Словаччини (на 60% більше, ніж попереднього тижня).

Натомість імпорт електроенергії протягом 29 листопада – 5 грудня становив 114,8 млн кВт-год, що на 48,5% більше, ніж минулого тижня.

Найбільше електроенергії Україна отримала з Білорусі — 114,8 млн кВт-год, що на 49,5%більше минулотижневих показників. Ще 1,9 млн кВт-год імпортували зі Словаччини до Бурштинської ТЕС. Це на 5,6% більше, ніж минулого тижня. З Росії імпорт електроенергії не здійснювався.

Нагадаємо, минулого тижня Україна також вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі.

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