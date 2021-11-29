Імпорт електроенергії в Україну з Білорусі зріс удвічі

При цьому потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада отримала "ТЕТ Груп".
Сьогодні, 29 листопада, Україна удвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі. Минулого тижня поставки становили 415 МВт-год, а вже сьогодні зросли до 900 МВт-год.
Про це свідчать дані НЕК "Укренерго".
При цьому потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада отримала "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.
Нагадаємо, Україна від 21 листопада відновила раніше припинений імпорт електроенергії з Білорусі. Передбачалося, що ми отримуватимемо 415 мегаватів/год електроенергії на годину.
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