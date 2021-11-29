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Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси вырос вдвое

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Импорт электроэнергии в Украину из Беларуси вырос вдвое

УНИАН

При этом мощность на импорт электроэнергии из Белоруссии на 29 ноября получила "ТЭТ Групп".

Сегодня, 29 ноября, Украина вдвое увеличила импорт электроэнергии из Беларуси. На прошлой неделе поставки составляли 415 МВт-ч, а уже сегодня выросли до 900 МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

При этом мощность на импорт электроэнергии из Беларуси на 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

© Укренерго
Укренерго

Напомним, Украина от 21 ноября возобновила ранее прекращенный импорт электроэнергии из Беларуси. Предполагалось, что мы будем получать 415 мегаватт/ч электроэнергии в час.

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