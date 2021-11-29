Лукашенко заявил, что Россия скоординирует с ним нападение на Украину

Лукашенко говорит, что Москва пока не сообщала Минску о вероятном нападении на Украину.

Александр Лукашенко, который заявил о поддержке РФ в случае нападения на Украину, выразил уверенность, что если РФ решит нападать на Украину, то Москва уведомит об этом Минск. Пока Лукашенко не получал подобных сообщений.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Также читайте У Путина прокомментировали вероятность нападения РФ на Украину

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нас бы сообщили", — высказался он.

В то же время, Лукашенко обвинил Запад в мол придумывании того, что Россия собирается напасть на Украину.

"В который раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис", – добавил Лукашенко.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Как сообщалось, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.