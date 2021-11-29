Химавария в Винницкой области: из цистерны произошла утечка аммиака

Спасатели заливают водой облака аммиака.

В Винницкой области произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны. Спасатели ликвидируют последствия.

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Об этом сообщают в пресс-службе МВД Украины.

"Сегодня, 29 ноября, в 09:05 вблизи города Немиров на территории ЧАО "Райагрохим" из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака. По состоянию на 11:00 проводится осаждение облака аммиака в распыленных струях воды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают более двух десятков спасателей и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Из-за разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения.

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