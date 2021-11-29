Слава Каминская удивила романтическим фото в объятиях экс-мужа

Артистка умеет заинтриговать поклонников.

Известная певица Слава Каминская в очередной раз удивила своих поклонников.

Так, в своем фотоблоге знаменитость запостила романтическое фото, на котором предстала с экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Бывшие позировали в объятиях друг друга. Они вместе посетили церемонию награждения ресторанной премии.

Слава и Эдгар Каминский / instagram.com/babaslavka

"Простите! Кто не работает, тот ест. Но не сегодня. Премию получают именно те, кто хорошо работает. А я продолжаю есть после отпуска", – написала бывшая солистка группы "НЕАНГЕЛЫ".

Со своей стороны Эдгар сообщил, что в тот вечер Слава заменила Екатерину Осадчую и была ведущей "Світського життя".

В комментариях пользователи не теряют надежды на то, что Каминские снова будут вместе.

Как бы хотелось узнать, что вы снова вместе

Красивые как ни крути

Очень гармоничная пара

Какая красота. Оба так хороши! Дети красивые у вас. Будьте счастливы. Желательно, чтобы вместе!

Самая красивая пара шоу-бизнеса

Отметим, в 2019 году супруги довольно громко развелись на отрицательной ноте. Впрочем, со временем бывшие нашли общий язык и продемонстрируют чудеса дипломатии. Слава и Эдгар проводят время вместе с детьми и нередко едут в совместный отпуск.

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