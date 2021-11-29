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Слава Каминская удивила романтическим фото в объятиях экс-мужа

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Слава Каминская удивила романтическим фото в объятиях экс-мужа

Слава и Эдгар Каминский / instagram.com/babaslavka

Артистка умеет заинтриговать поклонников.

Известная певица Слава Каминская в очередной раз удивила своих поклонников.

Так, в своем фотоблоге знаменитость запостила романтическое фото, на котором предстала с экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Бывшие позировали в объятиях друг друга. Они вместе посетили церемонию награждения ресторанной премии.

Слава и Эдгар Каминский / © instagram.com/babaslavka
Слава и Эдгар Каминский / instagram.com/babaslavka

"Простите! Кто не работает, тот ест. Но не сегодня. Премию получают именно те, кто хорошо работает. А я продолжаю есть после отпуска", – написала бывшая солистка группы "НЕАНГЕЛЫ".

Со своей стороны Эдгар сообщил, что в тот вечер Слава заменила Екатерину Осадчую и была ведущей "Світського життя".

В комментариях пользователи не теряют надежды на то, что Каминские снова будут вместе.

  • Как бы хотелось узнать, что вы снова вместе
  • Красивые как ни крути
  • Очень гармоничная пара
  • Какая красота. Оба так хороши! Дети красивые у вас. Будьте счастливы. Желательно, чтобы вместе!
  • Самая красивая пара шоу-бизнеса

Отметим, в 2019 году супруги довольно громко развелись на отрицательной ноте. Впрочем, со временем бывшие нашли общий язык и продемонстрируют чудеса дипломатии. Слава и Эдгар проводят время вместе с детьми и нередко едут в совместный отпуск.

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