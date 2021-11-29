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Слава Камінська здивувала романтичним фото в обіймах ексчоловіка

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Слава Камінська здивувала романтичним фото в обіймах ексчоловіка

Слава та Едгар Камінські / instagram.com/babaslavka

Артистка вміє заінтригувати прихильників.

Відома співачка Слава Камінська вкотре здивувала своїх прихильників.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість запостила романтичне фото, на якому постала з ексчоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Колишні позували в обіймах одне одного. Вони разом відвідали церемонію нагородження ресторанної премії.

Слава та Едгар Камінські / © instagram.com/babaslavka
Слава та Едгар Камінські / instagram.com/babaslavka

"Вибачте! Хто не працює, той їсть. Але не сьогодні. Премію отримують саме ті, хто добре працює. А я продовжую їсти після відпустки", – написала колишня солістка гурту "НЕАНГЕЛИ".

Зі свого боку, Едгар повідомив, що того вечора Слава замінила Катерину Осадчу і була ведучою "Світського життя".

У коментарях користувачі не втрачають надії на те, що Камінські знову будуть разом.

  • Як би хотілося дізнатися, що ви знову разом
  • Красиві як не крути
  • Дуже гармонійна пара
  • Яка краса. Обидва такі гарні! Діти гарні у вас. Будьте щасливі. Бажано, щоб разом!
  • Найкрасивіша пара шоубізнесу

Зауважимо, 2019 року подружжя доволі гучно розлучилося на негативній ноті. Втім, з часом колишні знайшли спільну мову і продемонструють дива дипломатії. Слава та Едгар проводять час разом з дітьми та нерідко вирушають у спільну відпустку.

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