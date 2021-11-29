Слава Камінська здивувала романтичним фото в обіймах ексчоловіка

Артистка вміє заінтригувати прихильників.

Відома співачка Слава Камінська вкотре здивувала своїх прихильників.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість запостила романтичне фото, на якому постала з ексчоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Колишні позували в обіймах одне одного. Вони разом відвідали церемонію нагородження ресторанної премії.

Слава та Едгар Камінські / instagram.com/babaslavka

"Вибачте! Хто не працює, той їсть. Але не сьогодні. Премію отримують саме ті, хто добре працює. А я продовжую їсти після відпустки", – написала колишня солістка гурту "НЕАНГЕЛИ".

Зі свого боку, Едгар повідомив, що того вечора Слава замінила Катерину Осадчу і була ведучою "Світського життя".

У коментарях користувачі не втрачають надії на те, що Камінські знову будуть разом.

Як би хотілося дізнатися, що ви знову разом

Красиві як не крути

Дуже гармонійна пара

Яка краса. Обидва такі гарні! Діти гарні у вас. Будьте щасливі. Бажано, щоб разом!

Найкрасивіша пара шоубізнесу

Зауважимо, 2019 року подружжя доволі гучно розлучилося на негативній ноті. Втім, з часом колишні знайшли спільну мову і продемонструють дива дипломатії. Слава та Едгар проводять час разом з дітьми та нерідко вирушають у спільну відпустку.

Читайте також: