Слава Камінська здивувала романтичним фото в обіймах ексчоловіка

Артистка вміє заінтригувати прихильників.
Відома співачка Слава Камінська вкотре здивувала своїх прихильників.
Так, у своєму фотоблогу знаменитість запостила романтичне фото, на якому постала з ексчоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Колишні позували в обіймах одне одного. Вони разом відвідали церемонію нагородження ресторанної премії.
"Вибачте! Хто не працює, той їсть. Але не сьогодні. Премію отримують саме ті, хто добре працює. А я продовжую їсти після відпустки", – написала колишня солістка гурту "НЕАНГЕЛИ".
Зі свого боку, Едгар повідомив, що того вечора Слава замінила Катерину Осадчу і була ведучою "Світського життя".
У коментарях користувачі не втрачають надії на те, що Камінські знову будуть разом.
- Як би хотілося дізнатися, що ви знову разом
- Красиві як не крути
- Дуже гармонійна пара
- Яка краса. Обидва такі гарні! Діти гарні у вас. Будьте щасливі. Бажано, щоб разом!
- Найкрасивіша пара шоубізнесу
Зауважимо, 2019 року подружжя доволі гучно розлучилося на негативній ноті. Втім, з часом колишні знайшли спільну мову і продемонструють дива дипломатії. Слава та Едгар проводять час разом з дітьми та нерідко вирушають у спільну відпустку.
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