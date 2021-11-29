В Одесі під час уроку на школярів впала стеля (відео)

В Одесі під час уроку на школярів впала стеля (відео)

Відео із місця інциденту оприлюднили самі школярі.

Сьогодні, 29 листопада, в одеській школі №111 під час уроку обвалилася стеля.

Про це повідомляє Telegram-канал.

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Під час інциденту в приміщенні перебували діти.

Відео із місця інциденту оприлюднили самі школярі. На ньому видно, як частина стелі не витримала та звалилася просто на голови дітям.

Шматки штукатурки розсипалися по партах та підлозі. На відео чутно, як вчитель питає у дітей, чи все нормально.

Нагадаємо, у Чернігівській області у Новгород-Сіверській гімназії №1 обвалилася стеля. На учнівські парти впали шматки цементу. За даними місцевих ЗМІ, обвал стелі у цій гімназії трапляється вже втретє.

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