Вже втретє: у гімназії під Черніговом обвалилася стеля

Вже втретє: у гімназії під Черніговом обвалилася стеля

На щастя, ніхто з дітей не постраждав, бо була перерва.

У Чернігівській області у Новгород-Сіверській гімназії №1 обвалилася стеля. На учнівські парти впали шматки цементу.

Також читайте У супермаркеті в Кривому Розі на відвідувачів впала стеля

Про це повідомляє ЧЕline.

У Новгород-Сіверській гімназії №1 серед дня впала стеля. На щастя, ніхто з учнів не постраждав, оскільки це сталося під час перерви.

Як повідомила начальниця відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Ковальчук, адміністрація освітнього закладу з офіційними зверненнями з приводу необхідності ремонту стелі не зверталася. Клопотання були лише щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.

"Що ж стосується цієї надзвичайної події, то після повідомлення про неї у відділі освіти терміново була створена комісія, обстежили місце події, з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі. Директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель", – зазначила Тетяна Ковальчук.

За інформацією видання, обвал стелі у цій гімназії трапляється вже втретє.

Нагадаємо, що у Кривому Розі в одному із супермаркетів на житломасиві Інгулець впала стеля. В результаті травмувався чоловік, який перебував біля прилавка з м'ясними виробами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання