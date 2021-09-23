Вже втретє: у гімназії під Черніговом обвалилася стеля

На щастя, ніхто з дітей не постраждав, бо була перерва.
У Чернігівській області у Новгород-Сіверській гімназії №1 обвалилася стеля. На учнівські парти впали шматки цементу.
Про це повідомляє ЧЕline.
У Новгород-Сіверській гімназії №1 серед дня впала стеля. На щастя, ніхто з учнів не постраждав, оскільки це сталося під час перерви.
Як повідомила начальниця відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Ковальчук, адміністрація освітнього закладу з офіційними зверненнями з приводу необхідності ремонту стелі не зверталася. Клопотання були лише щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.
"Що ж стосується цієї надзвичайної події, то після повідомлення про неї у відділі освіти терміново була створена комісія, обстежили місце події, з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі. Директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії освітнього закладу стану будівель", – зазначила Тетяна Ковальчук.
За інформацією видання, обвал стелі у цій гімназії трапляється вже втретє.
Нагадаємо, що у Кривому Розі в одному із супермаркетів на житломасиві Інгулець впала стеля. В результаті травмувався чоловік, який перебував біля прилавка з м'ясними виробами.