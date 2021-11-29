Лукашенко заявив, що Білорусь буде воювати з Росією проти України

Лукашенко заявив, що Білорусь буде воювати з Росією проти України

Лукашенко заявляє, що Москва не повідомляла його про плани щодо ймовірного нападу на Україну.

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не залишиться осторонь у разі загострення конфлікту на Донбасі, і висловив підтримку РФ. Також він звинуватив Захід у мовляв вигаданні фейку про те, що Росія збирається напасти на Україну.

Про це державне агентство БЕЛТА.

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За словами Лукашенка, мовляв якби РФ збиралася нападати на Україну, то Москва повідомила б Мінську про це. Утім, він заявив, що у разі загострення конфлікту на Донбасі, Білорусь буде на боці Росії.

"У мене таких відомостей про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нас би повідомили. Але я ще раз говорю: факти на стіл. Вони чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон", - сказав Лукашенко.

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З його слів, "жодних фактів причин" для укріплення кордону начебто наразі немає. Водночас, він стверджує, що ймовірність нападу Росії на Україну начебто вигадали країни Заходу. Лукашенко назвав це "фейком".

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"Вкотре наші "партнери", як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги намагаються "відбудувати" Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Якщо збирається - покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу", - висловився Лукашенко.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

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