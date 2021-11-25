Мігрантська криза є елементом гібридної війни Росії — дипломат

За словами Дещиці, ситуація на кордоні з Білоруссю — неочікувана для польської держави і навіть для ЄС.

Мігрантська криза на польсько-білоруському кордоні упродовж останніх кількох місяців виглядає як гібридна атака Росії на Польщу і на Європейський Союз загалом.

Про це 25 листопада заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Скоріше за все, це є тільки один з елементів великої повномасштабної гібридної війни, яку веде Росія. В даному випадку також задіяна і Білорусь. Ситуація зараз на польсько-білоруському кордоні упродовж останніх двох днів не є такою напруженою, як вона була ще два тижні назад. Бо два тижні назад виглядало так, що кілька тисяч осіб стояло на пункті пропуску з білоруського боку і намагалася прорвати силою польсько-білоруський кордон. Зараз спроби далі продовжуються, але вони не такі вже масштабні. Хоча щодня відбувається 200-300 спроб прорвати кордон і перейти на територію Польщі, спробувати далі просуватися в напрямку перш за все Німеччини, Швеції, Фінляндії", — сказав дипломат.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю — неочікувана для польської держави і навіть для ЄС. Дещиця переконаний, що мігрантська криза — "один із елементів великого плану щодо дестабілізації ситуації у Європейському Союзі і один з елементів гібридної війни, яку веде Росія".

Право на владу: як Росія чинить гібридну атаку на Польщу та ЄС

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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