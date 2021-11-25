Що замислив Путін: нові докази підготовки Росії до масштабного вторгнення до України

Міжнародна військова підтримка України - це повідомлення для Путіна, що новий напад може занадто дорого йому коштувати.

Росія продовжує стягувати до українського кордону і техніку і людей. Уздовж межі вже дві танкових армії. ОБСЄ дедалі частіше фіксує збільшення числа техніки на окупованих територіях Донбасу. Більше того, керівництво місії назвало ситуацію на Сході України тупіковою і серйозною. Число денних обстрілів зросло у разі у порівнянні з минулим роком. Удари артилерії пошкодили цивільні будинки а головне самі спостерігачі жаліються що на тому боці їм обмежують пересування.

Про це 25 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Кількість російських військ біля кордону з Україною зараз майже така сама, як була навесні - коли Москва оголосила про навчання. Йдеться про майже 100 тисяч війська. Про це свідчить розслідування групи міжнародних журналістів Conflict Intelligence Team. Матеріал підтверджений фото- і відеозніманнями скупчення військової техніки. Попередженнями про плани Кремля західна преса повниться з початку листопада.

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"Тут важливо зрозуміти - йдеться не лише про російську агресію проти України - Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася в регіоні після завершення холодної війни", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

З огляду на це, Посольство Сполучених Штатів в Україні на своєму сайті вже попередило власних громадян про незвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму і рекомендує їм не подорожувати до Криму, а також до східних регіонів Донецької та Луганської областей через загрозу з боку Росії. Громадянам США нагадують, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися практично без попередження чи раптово.

Канада розглядає варіанти посилення своєї військової підтримки Україні. Раніше про це заявляли Велика Британія та Швеція. У випадку Канади це може бути перекидання кількох сотень військових для підтримки вже чинної місії в Україні. Або ж передислокацію декількох винищувачів CF-18, які наразі базуються в Румунії.

"Сам факт такого обговорення говорить про те, що ми правильно доносимо ситуацію партнерам і вони нас чують. З Канадою за останні роки в нас вибудувалось реально військове партнерство. Канада дуже авторитетний голос у НАТО і світі", - наголошує посол України в Канаді 2015-2021 рр. Андрій Шевченко.

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За нарощуванням російських військ біля України стежать у ЄС – напередодні голова Євроради Шарль Мішель у телефонній розмові з Володимиром Путіним нагадав йому про відповідальність Москви за мирне врегулювання конфлікту на сході України. У підтримці територіальної цілісності та суверенітету нашу державу запевняли не раз і США. Радник із нацбезпеки Державного департаменту Нед Прайс заявив про консультації із союзниками щодо небезпеки на українських кордонах.

"Ми направили високопосадовців для проведення докладних брифінгів для наших європейських союзників. Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачених обставин", - зазначив він.

Росія продовжує стягувати до українського кордону техніку і людей | Новини України

Власне, сьогодні до Чорного моря вже прямує американський ракетний есмінець. Ескадрений міноносець Arleigh Burke буде працювати разом із союзниками та партнерами по НАТО в регіоні. Корабель входить до складу 2-ї ескадри есмінців і ударної авіаносної групи "Теодор Рузвельт". Він оснащений крилатими ракетами Томагавк. Раніше він уже кілька разів заходив до Одеси і брав участь у щорічних навчаннях Сі Бріз.

За кілька днів очільник закордонних справ України Кулеба візьме участь у міністерській зустрічі країн НАТО на тему безпеки Чорноморського регіону. А міжнародна військова підтримка України - це повідомлення для Путіна, що новий напад може занадто дорого йому коштувати.

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України у разі вторгнення Росії на нашу територію готові до війни. За словами Данілова, Україна готується до можливої війни з РФ у разі її вторгнення.

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