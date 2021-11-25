Данілов розповів, хто в Україні чекає на прихід Путіна

Данілов розповів, хто в Україні чекає на прихід Путіна

Секретар РНБО додав, що для закінчення війни на Донбасі Росія має просто "забратися геть".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на прихід російської армії в Україні чекає тільки партія ОПЗЖ.

Про це він сказав 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"У ХХІ сторіччі, коли ми з вами кажемо, що відбудуться гіпотетично події, що Путін має напасти на незалежну нашу країну, прийти в Київ, у мене питання: хто його, крім ОПЗЖ, тут буде чекати? Де та допомога, на яку він буде, як варіант, розраховувати? У нас є наші громадяни, які тут нічого не чекають. Це наша земля. Чого він має сюди припертися?", — зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що для закінчення війни на Донбасі Кремль має просто вивести свої війська і "забратися геть".

"Більше нічого. Ні Мінських, ніяких інших процесів не треба робити. Їм треба просто піти з нашої землі. Крапка", — підсумував він.

Данілов: "Для закінчення війни РФ треба піти з Донбасу, крапка"

Раніше Олексій Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення Росії у січні. Також він повідомив про підготовку України до загострення конфлікту.

Читайте також: