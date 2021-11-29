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Польські прикордонники лише за одну ніч затримаи понад 30 нелегалів

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Польські прикордонники лише за одну ніч затримаи понад 30 нелегалів

twitter.com/podlaskaPolicja

Йдеться про ділянку кордону в Мельнику.

У ніч проти понеділка, 29 листопада, польські служби затримали 33 мігранти, які намалагися незаконно перетнути кордон з Польщею.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Польщі у Twitter.

Зазначається, що від початку року у Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.

"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - повідомили у польському міністкрстві.

Як повідмлялося, Олександр Лукашенко звинуватив у міграційній кризі Україну та США. За його словами, щоби протистояти мігрантам, українці нібито нарощують на кордоні позиції силовиків.

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