Латвія встановила на кордоні з Білоруссю тимчасовий паркан

Латвія встановила на кордоні з Білоруссю тимчасовий паркан

Його довжина 37 км.

На латвійсько-білоруському кордоні Рига встановила тимчасовий паркан, довжина якого майже 37 км.

Про це повідомив представник Державного агентства забезпечення Вендія Пікше-Кучма, пише Delfi.

За його словами, будівельні роботи досі тривають, адже ділянка огорожі довга. Втім, завершити усі роботи планують до 6 грудня.

Загальні видатки на додаткову закупівлю колючого дроту, будівництво паркану та послуги технічного нагляду становитимуть 2,3 млн євро. Цей паркан тимчасовий. Але влада країни планує звести постійний паркан. Він обійдеться Латвії у 3,7 млн євро.

Як повідомлялося, на південному сході Латгалі – сході Латвії – почалися масштабні, раніше не оголошені військові навчання за участю чотирьох бригад Земессардзе (Національної гвардії Латвії – ред.). Навчання The Decisive Point триватимуть до 12 грудня. Метою навчань є перевірка спільного співробітництва, структур команд, логістики, мобільності та процедур ухвалення рішень.

Нагадаємо, зведення паркану на польсько-білоруському кордоні анонсували ще в серпні. Тоді Литва, Латвія, Естонія та Польща звинуватили білоруську владу в організації безконтрольного потоку нелегалів до Євросоюзу. За задумом, паркан на зовнішньому кордоні ЄС має зменшити цю кількість.

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