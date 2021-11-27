Латвия установила на границе с Беларусью временный забор

Латвия установила на границе с Беларусью временный забор

Его протяженность 37 км.

На латвийско-белорусской границе Рига установила временный забор, протяженность которого почти 37 км.

Об этом сообщил представитель Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма, пишет Delfi.

По его словам, строительные работы до сих пор продолжаются, ведь участок забора длинный. Впрочем, завершить все работы планируется к 6 декабря.

Общие расходы на дополнительную закупку колючей проволоки, строительство забора и услуги технического надзора составят 2,3 млн. евро. Этот забор временный. Но власти страны планируют возвести постоянный забор. Он обойдется Латвии в 3,7 млн. евро.

Как сообщалось, на юго-востоке Латгали – востоке Латвии – начались масштабные, ранее не объявленные и военные учения с участием четырех бригад Земессардзе (Национальной гвардии Латвии – ред.). Учения The Decisive Point будут продолжаться до 12 декабря. Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и принятия решений.

Напомним, строительство забора на польско-белорусской границе анонсировали еще в августе. Тогда Литва, Латвия, Эстония и Польша обвинили белорусские власти в организации бесконтрольного потока нелегалов в Евросоюз. По замыслу забор на внешней границе ЕС должен уменьшить это количество.

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