Скандального экс-судью Чауса оставили под домашним арестом

В частности, он должен носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 января 2022 года. Он должен носить электронный браслет и соблюдать другие обязанности.

Кроме того, суд назначил на 30 ноября рассмотрение дела в отношении бывшего судьи.

Как сообщалось, бывшего судью обвиняют во взяточничестве. В 2016 году его разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в банке и зарыл в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.

Впоследствии выяснилось – он уехал в Молдову. Просил там политическое убежище, но получил отказ. Весной этого года его якобы угнали и вывезли из Молдовы в Украину. А уже летом он сам появился в сельсовете Винницкой области. После этого – скандального судью и задержали.

Читайте также: