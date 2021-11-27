Скандального экс-судью Чауса оставили под домашним арестом

В частности, он должен носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный домашний арест экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 января 2022 года. Он должен носить электронный браслет и соблюдать другие обязанности.
Кроме того, суд назначил на 30 ноября рассмотрение дела в отношении бывшего судьи.
Как сообщалось, бывшего судью обвиняют во взяточничестве. В 2016 году его разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в банке и зарыл в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.
Впоследствии выяснилось – он уехал в Молдову. Просил там политическое убежище, но получил отказ. Весной этого года его якобы угнали и вывезли из Молдовы в Украину. А уже летом он сам появился в сельсовете Винницкой области. После этого – скандального судью и задержали.
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