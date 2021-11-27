Ярославчику нужно лечение, которое в Украине не проводится

Ребенок готов лечить белорусские врачи.

Мама Ярославчика рассказывает, что малыш рос обычным ребенком, редко когда болел, но в июне 2020 года жизнь семьи радикально изменила болезнь сына – начались обследования, наркозы, КТ.

«Через месяц таких обследований Ярику поставили диагноз нейрообластомы 4 стадии. И с этого момента у нас началась борьба за жизнь нашего ребенка. Ярик прошел очень большой путь, сразу из первой химии опухоль начала уменьшаться, она далась лечению. Так Ярик прошел 6 блоков химиотерапии, каждый раз сильно падали показатели в анализах, было множество переливаний. Затем ему заложили 1 блок высокодозной химии с последующей аутотрансплонтацией», – вспоминает мама малыша.

В сентябре 2021 года ему провели операцию по удалению опухоли, но полностью унести ее не смогли. Но все было не зря, ребенок на пути к выздоровлению, но остался один очень важный этап – необходимая иммунотерапия, которая не даст болезни никакого шанса. Ее в Украине еще не проводят, нужно обращаться к зарубежным специалистам.

Белорусская клиника уже готова взяться за случай малыша, врачи дают очень хорошие прогнозы, если продолжить лечение своевременно. Но родители более чем за полтора года лечения уже полностью финансовые истощены. Собрать деньги даже на пребывание за границей для них уже проблема. Поэтому призывают неравнодушных людей помочь им спасти сына.

Реквизиты для помощи:

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5375 4141 2754 8252

Онищук Татьяна

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