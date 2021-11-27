Ярославчику потрібне лікування, яке в Україні не проводиться

Дитину готові лікувати білоруські лікарі.

Мама Ярославчика розповідає, що малюк ріс звичайною дитиною, рідко коли хворів, але в червні 2020 року життя родини радикально змінила хвороба сина - почалися обстеження, наркози, КТ.

«Через місяць таких обстежень Ярику поставили діагноз нейробластому 4 стадії. І з цього моменту у нас розпочалася боротьба за життя нашої дитини. Ярик пройшов дуже великий шлях, одразу з першої хімії пухлина почала зменшуватися, вона далася лікуванню. Так Ярик пройшов 6 блоків хіміотерапій, щоразу сильно падали показники в аналізах, було купа переливань. Потім йому заклали 1 блок високодозної хімії з подальшою аутотрансплонтацією», - пригадує мама малюка.

У вересні 2021 року йому провели операцію з видалення пухлини, але повністю забрати її не змогли. Та все було не даремно, дитина на шляху до одужання, але залишився один вкрай важливий етап – необхідна імунотерапія, яка не дасть хворобі жодного шансу. Її в Україні ще не проводять, потрібно звертатись до закордонних фахівців.

Білоруська клініка вже готова взятися за випадок малюка, лікарі дають дуже хороші прогнози, якщо продовжити лікування своєчасно. Та батьки за понад півтора роки лікування вже повністю фінансові виснажені. Зібрати кошти навіть на перебування за кордоном для них вже проблема. Тому закликають небайдужих людей допомогти їм врятувати сина.

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Оніщук Тетяна

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