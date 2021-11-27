У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

Від початку вакцинації від COVID-19 зроблено понад 24 млн щеплень.

Протягом минулої доби, 26 листопада, ще 279 776 українців вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Протягом минулої доби:

одну дозу отримали 81 459 людей,

дві дози (повністю імунізовані) – 198 317 людей.

Загалом від початку кампанії з COVID-вакцинації проведено 24 054 784 щеплення. Одну дозу отримали 13 246 108 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало.

Читайте також:

Ляшко розповів, як Україна готується до нових хвиль COVID-19 і коли випустять українську вакцину

і коли випустять українську вакцину Чим небезпечний новий штам COVID-19 та чи впораються з ним вакцини

та чи впораються з ним вакцини В Україні розширили перелік препаратів для лікування коронавірусу

Коли в Україні щеплювати третьою дозою вакцини і як вона захищає організм