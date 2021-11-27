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У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

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У МОЗ розповіли, скільки українців отримали щеплення від COVID

Associated Press

Від початку вакцинації від COVID-19 зроблено понад 24 млн щеплень.

Протягом минулої доби, 26 листопада, ще 279 776 українців вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Протягом минулої доби: 

  • одну дозу отримали 81 459 людей,
  • дві дози (повністю імунізовані) – 198 317 людей.

Загалом від початку кампанії з COVID-вакцинації проведено 24 054 784 щеплення. Одну дозу отримали 13 246 108 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей. 

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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