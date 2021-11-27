У центрі Франківська двоє людей отруїлися чадним газом

Потерпілих шпиталізували.

В Івано-Франківську на Площі Ринок двоє людей отруїлися чадним газом.

Про це з посиланням на управління з питань цивільного захисту ОДА повідомив ресурс "Галка".

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Зазначається, що інцидент стався ввечері 26 листопада. На місце прибули фахівці, які провели заміри в приміщенні квартири та житлового будинку. Перевищення гранично допустимих норм вони не виявили.

Двоє людей опинилися у центральній міській клінічній лікарні. Медики встановили діагноз - отруєння чадним газом. Стан потерпілих оцінюють середньої важкості.

Як повідомлялося раніше, тиждень тому четверо дітей загинули у пожежі на Хмельниччині. Наймолодшому малюкові не виповнилося і року. Найстаршому було лише шість. І цілу родину – батьків та чотирьох діток від шести до 11 років – знайшли мертвими у закіптявілій хаті на Вінниччині.

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