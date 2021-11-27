В центре Франковска два человека отравились угарным газом

Пострадавших госпитализировали.

В Ивано-Франковске на Площади Рынок два человека отравились угарным газом.

Об этом со ссылкой на управление по гражданской защите ОГА сообщил ресурс "Галка".

Также читайте Возле Львова мама и трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 ноября. На место прибыли специалисты, проведшие замеры в помещении квартиры и жилого дома. Превышение предельно допустимых норм они не обнаружили.

Два человека оказались в центральной городской клинической больнице. Медики установили диагноз – отравление угарным газом. Состояние потерпевших оценивают средней тяжести.

Как сообщалось ранее, неделю назад четверо детей погибли в пожаре в Хмельницкой области. Младшему малышу не исполнилось и года. Старшему было всего шесть. И целую семью — родителей и четырех деток от шести до 11 лет — нашли мертвыми в закопченном доме Винницкой области.

Читайте также:

[media type="video" id="387482791"