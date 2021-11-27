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В центре Франковска два человека отравились угарным газом

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В центре Франковска два человека отравились угарным газом

УНИАН

Пострадавших госпитализировали.

В Ивано-Франковске на Площади Рынок два человека отравились угарным газом.

Об этом со ссылкой на управление по гражданской защите ОГА сообщил ресурс "Галка".

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 ноября. На место прибыли специалисты, проведшие замеры в помещении квартиры и жилого дома. Превышение предельно допустимых норм они не обнаружили.

Два человека оказались в центральной городской клинической больнице. Медики установили диагноз – отравление угарным газом. Состояние потерпевших оценивают средней тяжести.

Как сообщалось ранее, неделю назад четверо детей погибли в пожаре в Хмельницкой области. Младшему малышу не исполнилось и года. Старшему было всего шесть. И целую семью — родителей и четырех деток от шести до 11 лет — нашли мертвыми в закопченном доме Винницкой области.

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