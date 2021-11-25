В Испании из-за отлива воды появилась деревня-призрак (видео)

В деревне когда-то проживало около 120 человек.

Уровень реки Лима снизился и появились контуры затопленной испанской деревни Асередо, оказавшейся под водой в 1992 году после закрытия шлюзов.

Об этом пишет издание The Daily Mail.

В конце 60-х годов между Испанией и Португалией был заключен договор об общем использовании воды из реки Лима для строительства дамбы. В рамках соглашения планировалось затопить четыре села, а местные жители должны были переселиться в другие места.

Деревня на 30 лет оказалась под водой, но когда вода уходит, появляются старые пастбища с каменными изгородями, дороги и тропы, старые машины и личные вещи жителей. В деревне когда-то проживало около 120 человек.

Напомним, что в Японии один за другим в разные города присоединяются лодки, заполненные мертвецами.

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