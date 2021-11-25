 В Іспанії через відплив води з'явилося село-примара (відео)

У селі колись мешкало майже 120 людей.

Рівень річки Ліма знизився і з’явилися контури затопленого іспанського села Асередо, яке опинилося під водою у 1992 році після закриття шлюзів.

Про це пише видання The Daily Mail.

Наприкінці 60-х років між Іспанією та Португалією було укладено договір про загальне використання води з річки Ліма для будівництва греблі. У межах угоди планувалося затопити чотири села, а місцеві жителі мали переселитися до інших місць.

Село на 30 років опинилося під водою, але коли вода йде, з'являються старі пасовища з кам'яними огорожами, дороги та стежки, старі машини й особисті речі мешканців. У селі колись мешкало майже 120 осіб.

Нагадаємо, що в Японії один за одним до різних містах пристають човни, які заповнені мерцями.

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