Кеті Перрі, Марго Роббі та Том Гарді: зірки, які мають знаменитих двійників

Чимало голлівудських зірок легко сплутати одне з одним.

Нерідко юзери плутають відомих голлівудських зірок.

І це не дивно, оскільки чимало знаменитостей дійсно нереально схожі між собою, наче близнята. У деяких ідентичні риси обличчя, міміка та навіть поведінка.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про акторів та співаків, які схожі зовнішністю.

Том Гарді та Логан Маршалл-Грін

Getty Images

Лише досвідчений кінолюб зможе одразу відрізнити 43-річного Тома Гарді і 44-річного Логана Маршалл-Гріна. Втім, Том більш популярний, ніж його "двійник".

Демі Мур та Дженніфер Конеллі

Getty Images

Американські акторки Демі Мур та Дженніфер Коннелі настільки схожі, що фани жартома називають їх рідними сестрами.

Гав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган

Getty Images

Можуть підміняти одне одного в кіно іспанський актор Гав'єр Бардем та американська зірка Джеффрі Дін Морган. Риси обличчя у зірок дуже схожі.

Кеті Перрі і Зої Дешанель

Getty Images

Американська акторка Зої Дешанель та співачка Кеті Перрі теж дуже схожі одна на одну. Більше того, це розуміла і сама виконавиця. Не так давно кохана Орландо Блума зізналася, що коли була ще нікому невідомою, називала себе Зої заради проходу до нічних клубів.

Кіану Рівз і Кріс Клейн

Getty Images

Приголомшливо схожі один на одного актори Кіану Рівз і Кріс Клейн. Клейн не так знаменитий. Втім, він відомий завдяки зніманням у "Американському пирозі". Крім того, у знаменитостей суттєва різниця у віці - Рівз на 15 років старший.

Наталі Портман і Кіра Найтлі

Getty Images

Про схожість цих двох акторок сказано чимало та й навіть складено купу анекдотів, мовляв, що на Новий рік вони загадують однакові бажання. Цікаво, що навіть мами зірок не могли зрозуміти, де їхня донька, коли обидві були в гримі принцеси Падме в першому епізоді "Зоряних воєн".

Марго Роббі та Джеймі Пресслі

Getty Images

Американські акторки Марго Роббі та Джеймі Пресслі дійсно мають вигляд ніби сестри. Вони схожі не лише білявим волоссям, а й овалом обличчя, високим чолом, широкою усмішкою, кольором очей та навіть формою брів.

Америка Феррера та Джордін Спаркс

Getty Images

Зірку серіалу "Погануля" Америку Ферреру можна з легкістю переплутати із поп-співачкою та переможницею американського музичного шоу American Idol Джордін Спаркс.

Білл Мюррей і Джеймс Белуші

Getty Images

Нерідко глядачі також плутали американських акторів Білла Мюррея та Джеймса Белуші. З віком різниця у зовнішності стала більш очевидною, ніж на фото, де зірки молодші. Білл став відомим завдяки фільмам "Труднощі перекладу" і "День бабака", а Джеймс – завдяки стрічкам "Червона спека" і "Кучерява С'ю".

Читайте також: