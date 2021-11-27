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Кеті Перрі, Марго Роббі та Том Гарді: зірки, які мають знаменитих двійників

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Кеті Перрі, Марго Роббі та Том Гарді: зірки, які мають знаменитих двійників

Чимало голлівудських зірок легко сплутати одне з одним.

Нерідко юзери плутають відомих голлівудських зірок.

І це не дивно, оскільки чимало знаменитостей дійсно нереально схожі між собою, наче близнята. У деяких ідентичні риси обличчя, міміка та навіть поведінка.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про акторів та співаків, які схожі зовнішністю.

Том Гарді та Логан Маршалл-Грін

© Getty Images
Getty Images

Лише досвідчений кінолюб зможе одразу відрізнити 43-річного Тома Гарді і 44-річного Логана Маршалл-Гріна. Втім, Том більш популярний, ніж його "двійник".

Демі Мур та Дженніфер Конеллі

© Getty Images
Getty Images

Американські акторки Демі Мур та Дженніфер Коннелі настільки схожі, що фани жартома називають їх рідними сестрами.

Гав'єр Бардем та Джеффрі Дін Морган

© Getty Images
Getty Images

Можуть підміняти одне одного в кіно іспанський актор Гав'єр Бардем та американська зірка Джеффрі Дін Морган. Риси обличчя у зірок дуже схожі.

Кеті Перрі і Зої Дешанель

© Getty Images
Getty Images

Американська акторка Зої Дешанель та співачка Кеті Перрі теж дуже схожі одна на одну. Більше того, це розуміла і сама виконавиця. Не так давно кохана Орландо Блума зізналася, що коли була ще нікому невідомою, називала себе Зої заради проходу до нічних клубів. 

Кіану Рівз і Кріс Клейн

© Getty Images
Getty Images

Приголомшливо схожі один на одного актори Кіану Рівз і Кріс Клейн. Клейн не так знаменитий. Втім, він відомий завдяки зніманням у "Американському пирозі". Крім того, у знаменитостей суттєва різниця у віці - Рівз на 15 років старший.

Наталі Портман і Кіра Найтлі

© Getty Images
Getty Images

Про схожість цих двох акторок сказано чимало та й навіть складено купу анекдотів, мовляв, що на Новий рік вони загадують однакові бажання. Цікаво, що навіть мами зірок не могли зрозуміти, де їхня донька, коли обидві були в гримі принцеси Падме в першому епізоді "Зоряних воєн".

Марго Роббі та Джеймі Пресслі

© Getty Images
Getty Images

Американські акторки Марго Роббі та Джеймі Пресслі дійсно мають вигляд ніби сестри. Вони схожі не лише білявим волоссям, а й овалом обличчя, високим чолом, широкою усмішкою, кольором очей та навіть формою брів.

Америка Феррера та Джордін Спаркс

© Getty Images
Getty Images

Зірку серіалу "Погануля" Америку Ферреру можна з легкістю переплутати із поп-співачкою та переможницею американського музичного шоу American Idol Джордін Спаркс.

Білл Мюррей і Джеймс Белуші

© Getty Images
Getty Images

Нерідко глядачі також плутали американських акторів Білла Мюррея та Джеймса Белуші. З віком різниця у зовнішності стала більш очевидною, ніж на фото, де зірки молодші. Білл став відомим завдяки фільмам "Труднощі перекладу" і "День бабака", а Джеймс – завдяки стрічкам "Червона спека" і "Кучерява С'ю".

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