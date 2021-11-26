Почала іскрити апаратура: в Черкасах малюк дістав опіки під час операції

Почала іскрити апаратура: в Черкасах малюк дістав опіки під час операції

Лікарі кажуть, що це лише реакція організму на хірургічне втручання.

У Черкасах під час хірургічного втручання дістав травми трирічний хлопчик. Йому мали видалити наріст біля вуха, але впродовж операції цього так і не зробили. Натомість, уже в палату дитину привезли з опіками на шкірі голови.

Про це 26 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами батьків, під час операції в медиків, нібито, почала іскрити апаратура і від цього могла зайнятися постіль, на якій лежала дитина під анестезією. Самі ж лікарі кажуть, що це лише реакція організму на хірургічне втручання.

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Хлопчик уже прийшов до тями після анестезії. Тепер йому ставлять крапельниці для відновлення. Батьки ж планують завершити операцію в іншому закладі.

Нагадаємо:

У перинатальному центрі Запорізької області новонароджена дівчинка дістала опіки спини та сідниць, після того, як її після народження поклали на зігрівальний килимок. Поліція відкрила справу.

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