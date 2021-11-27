Скандального екссуддю Чауса залишили під домашнім арештом

Зокрема, він повинен посити електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий домашній арешт екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 24 січня 2022 року. Він має носити електронний браслет та дотримуватися інших обов'язків.

Крім того, суд призначив на 30 листопада розгляд справи стосовно колишнього судді.

Як повідомлялося, колишнього суддю обвинувачують у хабарництві. У 2016 році його викрили на хабарі в 150 тисяч доларів. Гроші він заховав у трилітрову банку й закопав на городі. Коли їх знайшли - він одразу ж зник. Чауса оголосили в міжнародний розшук.

Згодом з'ясувалося - він виїхав до Молдови. Просив там політичного притулку, але отримав відмову. Навесні цьогоріч його буцімто викрали і вивезли з Молдови в Україну. А вже влітку він сам з'явився в сільраді на Вінниччині. Після цього - скандального суддю і затримали.

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