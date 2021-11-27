Викраденого на Донбасі бранця Кремля етапували до Бурятії

Олександра Марченка в РФ засудили до десяти років колонії суворого режиму.

Українського політв'язня Олександра Марченка, незаконно засудженого в Росії, етапували до міста Улан-Уде у Бурятії. Суд країни-агресорки відхилив його касацію на вирок.

Про це розповіла дружина бранця Кремля у коментарі "Укрінформу".

"Після засідання верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо", — повідомила Катерина Марченко.

За її словами, настрій Олександра нормальний, "бойовий". Дружина політв’язня додала, що вони оскаржуватимуть рішення про етапування.

Також пані Катерина розповіла, що під час перевезення Марченка з Краснодара до Москви на засідання суду відзначено низку порушень. Наприклад, у Ростовському СІЗО його помістили до кімнати з вікнами без шибок, через що він застудився.

Олександра Марченка схопили в грудні 2018 року під час поїздки до окупованого Донецька. Два місяці його утримували у сумнозвісній донецькій "Ізоляції", де катували.

Пізніше Марченка передали до ФСБ, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії. Згодом його звинуватили у спробі передати українській державній компанії "Укроборонсервіс" запасні частини для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300. За даними ФСБ, відповідне завдання громадянин України начебто отримав від співробітника української Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Петра Хоменка. Свою провину Марченко не визнав.

У листопаді 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Марченка до десяти років колонії суворого режиму.

16 листопада 2021 року Марченко звернувся до Зеленського із проханням включити його до списку для обміну полоненими між Росією та Україною.

Нагадаємо, у Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, помер полонений 37-річний Руслан Макарець, якого окупанти засудили до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

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