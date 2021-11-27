День ангела 28 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 28 листопада святкують: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

Чоловічі іменини

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Микита

Ім'я Микита походить з грецької мови і у перекладі означає "переможець". Характер Микити активний і радісний. Він любить бути в галасливих компаніях і почувається там затишно. Активність часто штовхає на подорожі. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Пилип

Пилип – це ім'я грецького походження. Вважається, що найбільш точне значення імені Пилип – "той, що любить коней". Пилип – стриманий чоловік, він вміє себе показати з найкращого боку і посідає високе положення в суспільстві. Заради місця під сонцем він готовий хитрувати і обдурювати, але звичайно він намагається робити це таємно. Його товариський характер привертає багато людей, так що у Філіпа багато товаришів. Для вдалого сімейного життя Пилипу потрібна спокійна і терпляча дружина.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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