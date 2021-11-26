Беженцы из Беларуси устроили бунт в лагере на территории Польши: что происходит

Беженцы из Беларуси устроили бунт в лагере на территории Польши: что происходит

Агрессивно настроенные иностранцы пытались сделать проход в заграждении и выйти за его пределы.

В городе Венджин на западе Польши, где расположен закрытый центр для беженцев, прибывшие с территории Беларуси иностранные граждане пытались покинуть пределы лагеря, устроив бунт на его территории.

Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в польской Пограничной охране.

Около сотни агрессивно настроенных иностранцев устроили беспорядки: они скандировали лозунги с требованиями выпустить их из центра, выбивали окна, ломали заграждения и разжигали костры.

В центр пришлось вызвать дополнительные подразделения пограничников и полиции. Относительно мигрантов, большинство из которых граждане Ирака, силу не применяли, урегулировать ситуацию удалось путем мирных переговоров.

"Ситуация взята под контроль", — говорится в сообщении пограничников.

Sytuacja opanowana.

Dziś cizoziemcy umieszczeni w strzeżonymi ośrodku w Wędrzynie próbowali sforsować ogrodzenie. Osoby były agresywne.

W ośrodku znajduje się 600 mężczyzn- свыше połowa to obywatele Ираке. #funkcjonariuszeSG współdziałali z @PolskaPolicja #NaStraży pic.twitter.com/NXbopyuRIq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

В центре для беженцев в Венджине находится 600 мужчин. Вблизи лагеря находятся усиленные подразделения полиции, в том числе из других воеводств Польши.

Напомним, ранее мигранты снова пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Штурмовали нелегалы польскую границу в районе Черемхи.

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