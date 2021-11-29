ЄС і НАТО виступитимуть єдиним фронтом проти гібридних атак Білорусі

Президент Литви закликає НАТО переглянути відносини з Мінськом.

Євросоюз та НАТО об’єднають зусилля через гібридні атаки Білорусі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 листопада.

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Таку думку, зокрема висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з генсеком альянсу Йенсом Столтенбергом, а також президентом Литви Гітанасом Неуседою. Під час заходу політики обговорили мігрантську кризу на кордонах Євросоюзу.

"Лукашенку не вдалося підірвати єдність і солідарність ЄС. Ми всі разом протистоїмо його гібридній атаці. Нам також рекомендовано винести уроки. Щоб відволіктися від своїх внутрішніх проблем, наші противники не ухиляються від ведення гібридних атак на нас", – сказала Ляйєн.

Президент Литви закликає НАТО переглянути відносини з Мінськом. Упродовж вихідних польські прикордонники зафіксували понад 200 спроб штурму кордону. Наймасовіший стався напередодні, коли близько сотні мігрантів за підтримки білоруських силовиків намагались прорватись на територію Польщі. Білоруські військові направляли на польських прикордонників лазери. Двоє польських бійців отримали легкі поранення.

Тим часом на кордоні Білорусі та Литви виявили тіло мігранта. Білоруські військові звинувачують у його смерті литовських прикордонників. Втім, у Вільнюсі це заперечують. Мовляв, в місці, де знайшли загиблого, спроб перетину кордону останнім часом не фіксували.

Як повідмлялося, Олександр Лукашенко звинуватив у міграційній кризі Україну та США. За його словами, щоби протистояти мігрантам, українці нібито нарощують на кордоні позиції силовиків.

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