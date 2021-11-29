Ситуація на Донбасі: тихо і спокійно, бойовики вгамувалися

За минулу добу зафіксовано всього 1 порушення режиму тиші.
Упродовж минулої доби, 28 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- В напрямку Південного ворог здійснив обстріл, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
- В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.
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