Курс долара і євро на 29 листопада: гривня ослабла

Вартість долара становить 27,10 грн, а євро – 30,58 грн.
У понеділок, 29 листопада, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 29 листопада:
- Долар США – 27,10 (плюс 8 коп.).
- Євро – 30,58 грн (плюс 24 коп.).
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,12/27,14 грн/дол., до євро - на рівні 30,62/30,64 грн/євро.
Курси валют у банках та обмінниках 26 листопада та на вихідних, 27-28 листопада:
- Долар США – 27,02 грн (плюс 10 коп.).
- Євро – 30,34 грн (плюс 16 коп.).
Читайте також:
- Україна отримала майже $700 млн траншу від МВФ
- Українці все більше користуються платіжними картками: як зросли безготівкові розрахунки
- Новорічна оренда: яке житло шукають українці на свята і що наразі з цінами у містах України
- У бюджеті на 2022 рік з'явиться новий спецфонд: на що спрямують кошти