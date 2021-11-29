Курс долара і євро на 29 листопада: гривня ослабла

Курс долара і євро на 29 листопада: гривня ослабла

Вартість долара становить 27,10 грн, а євро – 30,58 грн.

У понеділок, 29 листопада, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 29 листопада:

Долар США – 27,10 (плюс 8 коп.).

Євро – 30,58 грн (плюс 24 коп.).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,12/27,14 грн/дол., до євро - на рівні 30,62/30,64 грн/євро.

Курси валют у банках та обмінниках 26 листопада та на вихідних, 27-28 листопада:

Долар США – 27,02 грн (плюс 10 коп.).

Євро – 30,34 грн (плюс 16 коп.).

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