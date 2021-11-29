Народні прикмети, обряди і звичаї 30 листопада

Пищить снігур - зима забариться.

30 листопада церква та віряни вшановують пам'ять святителя Григорiя, чудотворця, єпископа Неокесарiйського, преподобного Никона, ігумена Радонезького, учня преподобного Сергiя, преподобного Лазаря, iконописця, мученика Гоброна, у хрещеннi Михаїла, i з ним 133 воїнiв.

30 листопада: церковне свято

Григорій Чудотворець — ранньохристиянський святий, єпископ Неокесарії (столиці Понту в Малій Азії), чудотворець.

Григорій Неокесарійський народився у знатній язичницькій родині в Неокесарії Понтійській на території Малої Азії (сучасне турецьке місто Ніскар в провінції Токар).

Св. Григорій Чудотворець був першим християнином, що носять виразно християнське ім'я "Григорій" - "чуйний, пробуджений".

До Христової віри Григорій навернувся у 238 році, а незабаром його висвятили на єпископа його рідного міста, і займав він цю посаду тридцять років. Люди у його єпископській столиці були дуже грішними, у місті було лише сімнадцять християн, тож Григорій з великою ревністю взявся до духовної праці над наверненням поган. Бог наділив Григорія даром чудотворення і він молитвою лікував недужих, водночас навертаючи їх до правдивої віри. Коли відновилось переслідування християн, владика переховувався в горах. У 264 році відбувся в Антіохії Собор, на якому Григорій разом з іншими єпископами засудив єретичне вчення єпископа Павла зі Самосати.

Під час гоніння на християн за імператора Деція (у 250-х роках), Григорій Чудотворець, подібно св.Діонісію, єпископу Александрійському, і св.Кипріяну, єпископу Карфагенському, пішов в довколишні гори, де чудесно уникнув переслідувачів.

У життєписі Григорія записано, що перед смертю він поцікавився, скільки в місті залишилося поган — виявилося, що тільки сімнадцять. Помер св. Григорій Чудотворець за царювання імператора Авреліана між 270 і 275 рр. Згодом його святі мощі перенесли до монастиря в Калабрії в Південній Італії.

30 листопада: українські народні прикмети

Блимання зірок у листопаді — ознака погіршення погоди з посиленням вітру.

Коли хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.

Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.

Пищить снігур - зима забариться.

Якщо свійська птиця ховає голову під крило — буде холодно.

30 листопада: народні традиції

Цього дня святкували зустріч північного вітру. А за погодою цього дня визначали, якою буде зима. Яка погода з ранку і до полудня, такою буде і перша половина зими, а погода з обіду до вечора віщує другу половину зими.

У цей день підходили до криниць і водойм, прислухалися до води. Якщо тиха, то зима теплою буде, якщо шумить – чекай морозів і заметів.

30 листопада: що варто робити

Запам'ятовувати сни, бо вони можуть бути віщими.

30 листопада: що не варто робити

не можна приміряти чужу обручку і чужі речі;

не вирушати в далеку дорогу.

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