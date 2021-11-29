День ангела 30 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 30 листопада святкують: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло.

Чоловічі іменини

Геннадій

Ім'я Геннадій — це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом".

Геннадій акуратний і наділений особливою охайністю, хорошими вольовими якостями і сильною нервовою системою. Він серйозний, спокійний і націлений на результат чоловік, любить поговорити та перед приняттям важливого рішення добре подумати. Іноді страждає на самолюбство і болісно реагує на зауваження, навіть якщо вони обґрунтовані. Він не прагне до кар'єрних вершин, любить спокійну і неспішну роботу з гарантованим результатом.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Захар

Лінгвісти стверджують, що ім'я Захар походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав". Захара характеризують таки особливості як спокій, добродушність і скромність. Захар — це чуйна людина. Він завжди прийде на допомогу друзям, якщо може їм допомогти. Нерідко люди користуються його добротою, але він, навіть дізнавшись про це, не припиняє робити добро.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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