У Полтавській області хлопець впав до шахти ліфта

Постраждалого доправили до реанімації.
У Щербанівській громаді Полтавського району у шахту ліфта недобудованого дому впав 15-річний хлопець. Його з травмами доправили до реанімації.
Про це повідомили у поліції області.
Подія сталася у недобудованому багатоквартирному будинку в селі Розсошенці. Неповнолітній упав у шахту ліфта, яка була заповнена землею. Про травмування 15-річного хлопця правоохоронцям повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.
Підлітка з шахти діставали рятувальники. У хлопця діагностували політравму.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області 17-річний хлопець під час гри в хованки впав до 10-метрової криниці. Його звідти дістали місцеві мешканці.
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