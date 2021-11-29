У Полтавській області хлопець впав до шахти ліфта

У Полтавській області хлопець впав до шахти ліфта

Постраждалого доправили до реанімації.

У Щербанівській громаді Полтавського району у шахту ліфта недобудованого дому впав 15-річний хлопець. Його з травмами доправили до реанімації.

Про це повідомили у поліції області.

Подія сталася у недобудованому багатоквартирному будинку в селі Розсошенці. Неповнолітній упав у шахту ліфта, яка була заповнена землею. Про травмування 15-річного хлопця правоохоронцям повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.

Підлітка з шахти діставали рятувальники. У хлопця діагностували політравму.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 17-річний хлопець під час гри в хованки впав до 10-метрової криниці. Його звідти дістали місцеві мешканці.

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