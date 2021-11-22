15-річний підліток з перцевим балончиком пограбував таксиста у Луцьку: відібрав у нього iPhone

15-річний підліток з перцевим балончиком пограбував таксиста у Луцьку: відібрав у нього iPhone

За скоєне юнакові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У суботу ввечері, 20 листопада, на проспекті Грушевського у Луцьку 15-річний хлопець, застосувавши перцевий балончик, пограбував 25-річного водія таксі. Грабіжник відібрав у постраждалого мобільний телефон iPhone, вартістю понад 4 тис. грн.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області. Правоохоронці оперативно встановили особу 15-річного злочинця і вилучили у нього телефон.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. За скоєне юнакові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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