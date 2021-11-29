В Полтавской области парень упал в шахту лифта

Пострадавшего доставили в реанимацию.
В Щербановской громаде Полтавского района в шахту лифта недостроенного дома упал 15-летний парень. Его с травмами доставили в реанимацию.
Об этом сообщили в полиции области.
Событие произошло в недостроенном многоквартирном доме в селе Россошенцы. Несовершеннолетний упал в шахту лифта, заполненную землей. О травмировании 15-летнего парня правоохранителям сообщили врачи скорой медицинской помощи.
Подростка из шахты доставали спасатели. У парня диагностировали политравму.
Напомним, в Ивано-Франковской области 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец. Его оттуда достали местные жители.
Читайте также:
- "Это российская информационная спецоперация": в СНБО отреагировали на плакаты участников марша антивакцинаторов
- Волкер назвал пять угроз Путина Европе и новую дату российского вторжения в Украину
- В Херсонской области отец изнасиловал своих малолетних дочерей: когда об этом узнали, он хотел себя убить
[media type="video" id="387483367"