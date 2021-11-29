В Полтавской области парень упал в шахту лифта

В Полтавской области парень упал в шахту лифта

Пострадавшего доставили в реанимацию.

В Щербановской громаде Полтавского района в шахту лифта недостроенного дома упал 15-летний парень. Его с травмами доставили в реанимацию.

Об этом сообщили в полиции области.

Событие произошло в недостроенном многоквартирном доме в селе Россошенцы. Несовершеннолетний упал в шахту лифта, заполненную землей. О травмировании 15-летнего парня правоохранителям сообщили врачи скорой медицинской помощи.

Подростка из шахты доставали спасатели. У парня диагностировали политравму.

Напомним, в Ивано-Франковской области 17-летний парень во время игры в прятки упал в 10-метровый колодец. Его оттуда достали местные жители.

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