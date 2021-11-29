Астрологічний прогноз на 29 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: не рекомендується поспішати, метушитися і братися за кілька справ одразу – однаково їхня успішність дорівнюватиме нулю. Втім, вдаватися до лінощів теж не варто – необхідно знайти собі якесь спокійне, безтурботне заняття. Не варто давати гроші у борг — отримати їх назад вдасться нескоро.

Символ дня: мушля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий активної діяльності.

Число дня: 7.

Колір: зелений.

Камені дня: тигрове та котяче око.

За якусь частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатимуть очі – можливі як травми, так і захворювання.

Афоризм дня: добре працює той, хто добре відпочиває.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і стосунки дня: побачення, швидше за все, розчарує, але справа не у вас і не у вашій половинці, а у становищі зірок – з його зміною все нормалізується.

Містика дня: можна медитувати на полум'я свічки та ворожити на картах Таро.

Табу дня: не можна проливати воду.

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