29 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

29 листопада: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня відзначають Кіберпонеділок та єврейське свято Ханука. Православна церква вшановує пам'ять апостола Левія Матвія. Згідно з прикметами - холодна погода віщувала сувору зиму.

Який сьогодні день

У понеділок, 29 листопада, в світі відзначають Міжнародний день солідарності з палестинським народом та Кіберпонеділок. В Албанії цього дня святкують День визволення.

Також цього дня святкується Ханука - єврейське свято свічок, які запалюють на честь чуда, що відбулося під час освячення Храму після перемоги війська Єгуди Маккавея над військами царя Антіоха 164 року до нашої ери.

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Пам'ятні дати 29 листопада

1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830—1831.

1899 — засновано іспанський футбольний клуб "Барселона".

1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.

1945 — югославська скупщина проголосила Югославію Федеративною Народною Республікою.

1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.

1959 — церемонію вручення нагород "Ґреммі" вперше показали по американському телебаченню. Серед лавреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.

1996 — міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув'язненння був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.

Церковне свято сьогодні 29 листопада

29 листопада православна церква вшановує пам'ять Левія Матвія - одного з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Про це святе відомо небагато. Євангеліє повідомляє, що Левій Матвій був митарем — збирачем мит, якого Христос покликав слідувати за ним. Про подальше життя апостола мало що відомо — крім того, що його стратили в римській фортеці Апасарос на території сучасної Грузії за проповідь християнства. Левій Матвій традиційно вважається автором Євангелія від Матвія, написаного арамейською мовою.

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Що не можна робити цього дня

Цього дня небажано важко працювати.

Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.

Не свистіть у будинку, адже можете відвернути гроші від своєї оселі.

Прикмети на 29 листопада

У народі говорили, що “на Матвія і зима потіє”, оскільки в цей час могло спостерігатися сильне потепління. Чим сильніша відлига, тим більше суворою і холодною буде зима.

Яке свято 4 грудня / Pexels

Пішов сніг на Матвія – скоро будуть хуртовини

Сильний вітер 29 листопада – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини

Холодний день – зима теж буде суворою

Тепла і дощова погода 29 листопада – зима буде теплою і м’якою

Іменини 29 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 29 листопада, святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

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