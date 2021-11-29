Пасіка майбутнього: як бджоли можуть стати локомотивом змін в Україні

Сучасний вулик з пінополіуретану коштує від 1800 до 3 тисяч гривень.

Журналісти побували на пасіці майбутнього. Тут бджоли носять мед у яскраві, теплі - а головне - розумні вулики! У них більше електроніки, ніж у ваших нинішніх будинках. Тут і давачі температури та вологості! І ваги, що вимірюють, скільки меду принесли бджоли за день, і навіть мікрофон, що пише звук бджолиного рою, - про це йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 28 листопада 2021 року.

Але ця історія - не тільки для пасічників: яких, до речі, в Україні аж 400 тисяч.

Ми звикли, що сільське господарство – це величезні металеві трактори, а бджільництво – стара пасіка з дерев’яними вуликами. Щоб позбутися стереотипів і побачити майбутнє, доводиться вилізти на дах багатоповерхівки в центрі Києва.

Бджоли обпиляють, тобто дають життя, більшості продовольчих культур на планеті. Проте нещодавно почали говорити про вимирання цих комах.

Перша розумна пасіка розміщена на даху хмарочоса. Поки що тут лише два вулики. Але з них за три місяці викачали дев’ять кілограмів класного меду. Та не лише меду - збирають тутешні бджоли не лише нектар, а й інформацію. Це – сміливий експеримент, мета якого – захистити комах і зробити їхній вулик – роботизованим.

Класична пасіка – точніше її успіх, здоров’я бджіл та кількість зібраного ними меду – залежить від інтуїції пасічника і можливості постійно перевіряти – як там справи в кожному з вуликів. В сезон цвітіння бджоли лише з одного вулика можуть приносити до 4 кіло меду в день. А шкідники, сирість чи прохолодніша температура змусять бджіл не носити мед, а розв'язувати проблеми в домі.

У вулику стоїть набір датчиків. Температура, вологість, акустичний датчик, мікрофон, ваги і датчик, який рахує активність бджіл, тобто ми можемо порахувати, скільки бджіл зайшло у вулик, скільки вийшло.

Просто уявіть – датчики в реальному часі передають всю інформацію з вулика просто Вам у смартфон. Такі роботизовані вулики вже стоять на трьох сотнях пасік в Україні та Європі.

Сучасний вулик з пінополіуретану коштує від 1800 до 3 тисяч гривень. Електронна система, яка вимірює вагу вулика, температуру та вологість всередині, транслює звуки і рахує вильоти і повернення кожної бджоли в рою, обійдеться у 270 доларів – разом зі станцією, що передаватиме інформацію Вам особисто – у додаток на смартфоні.

Тим часом гектар поля, обробленого з дрона, коштує фермеру від 8 до 10 доларів – стільки ж, скільки послуги трактора з оприскувачем. Зміни – неминучі.

Електронні бджоли, тобто дрони, зменшені до розміру комах – теж не фантастика, а ідея, з якою вже працюють інженери. Головне – не боятися прогресу, бо це важливо і приємно - дізнаватися, що твоя країна - номер один у світі.

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