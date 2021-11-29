Свинячий армагедон: чому в Україні рекордно здорожчало сало і що буде з цінами далі

Свинячий армагедон: чому в Україні рекордно здорожчало сало і що буде з цінами далі

Сало можна назвати українським суперфудом.

Від нього просто неможливо відвести погляд - смачне як засолене, так і копчене - чи навіть у шоколаді. Чи правда, що сало в столиці продають уже по 500 гривень за кілограм? Що в решті областей? І чому національний продукт - перетворюється на рідкісну страву гурманів, - йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень 28 листопада 2021 року.

Сало: ціни в Україні

Свинячим армагедоном уже називають вартість того, що Україна завжди вважала своєю гордістю - сало. Перевіримо на базарах – Києва, Дніпра, Львова та Одеси.

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Тоненьке 120, генеральське – 300. Така ціна у столиці. Однак будь-яке сало, що на прилавках – дорожче, ніж м’ясо. Свинина по 105-110 гривень за кілограм. У Дніпрі сало теж дорожче за свинину, тут вона по 120 гривень. А сало зараз 150 гривень за кілограм. А ближче до зими традиційно і ціни йдуть вгору у Львові - сало 120, 150 гривень за кілограм. В Одесі сало - по 200 гривень за кілограм. Проте продавці кажуть, що немає домашньої свинини. Селяни мало хочуть займатися свинарством.

Але без сала українці не лишиться. В цьому переконаний і Василь із Жашкова. Вигодовує свиней – як для сала, так і для м’яса. Годує своїх свинок кукурудзою, ячменем, пшеницею. Тому і сало, і м'ясо смачні виходять.

Сало: користь

Однак сало – це не просто смачно. А ще й дуже корисно. Сало можна назвати українським суперфудом. Попри калорійність, його рекомендують вживати дієтологи. На ньому можна навіть схуднути. Сало не містить вуглеводів – те, через що ми і набираємо вагу. То ж невеличкий шматочок звичайного сальця точно покращить ваш настрій на дієті.

Сало: що буде з цінами далі

Та чи буде нам усім смачно і далі, якщо сало ще зросте у ціні? А це точно буде, бо традиційно сало дорожчає до Нового року. Це по-перше. А по-друге, свиней тримають усе менше, з кожним роком, кажуть в Асоціації свинарів. Це пов’язано зі здорожчанням кормів, зокрема. А м'ясо дешевше, ніж сало – тому що саме м’ясних порід вирощують більше. І це означає, що домашніх поросят, а відтак і домашнього сальця невпинно ставатиме все менше і менше. І навіть купивши його на базарі у вас не буде ніякої гарантії, про його походження. Сало звісно з прилавків не зникне - але й ціни вниз не поповзуть.

Як повідомлялося, в Україні рекордно здорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік виросло у ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть. Також майже на 20% піднялася вартість кілограму яловичини. Ціна на свинину, порівняно з минулим роком, додала у вартості майже 8%.

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