Два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" виявлено в Канаді

Це перші випадки варіанта COVID-19 "Омікрон", підтверджені в Канаді.

Два випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон" виявлено в столиці Канади Оттаві.

Про це повідомляє уряд провінції Онтаріо, — пише "Інтерфакс".

Обидва випадки були зареєстровані в осіб, які нещодавно в'їхали з Нігерії.

Департамент охорони здоров'я Оттави займається відстеженням контактних осіб, самі пацієнти перебувають у ізоляції.

Це перші випадки варіанта COVID-19 "Омікрон", підтверджені в Канаді. Раніше країна запровадила обмеження на поїздки для іноземних громадян, які побували у південноафриканських державах протягом останніх двох тижнів.

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Останнім часом "Омікрон" виявили також у кількох європейських країнах — у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах та Бельгії. Крім того, про заражені "Омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу та Ізраїлю.

Багато країн вже обмежили авіасполучення з державами, розташованими на півдні Африки.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується.

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