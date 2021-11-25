Гороскоп кохання на грудень 2021 року

Венера, планета кохання, рухається Козорогом, а від 19 грудня 2021 до 30 січня 2022 перебуває в ретроградному русі в цьому ж знаку зодіаку. Вщухає пристрасть, буря почуттів та емоцій, люди починають тверезо оцінювати переваги та недоліки партнера.

Грудень дуже важливий для любовних взаємин – період перевірки, пройшовши яку, можна знайти щастя у особистому житті на довгі роки. Але не всі пари зможуть зберегти гармонію – адже енергії Козорога обмежують, зводять до мінімуму емоційний аспект. Найближчого місяця на передній план виходить тема відповідальності, можливості бути корисними одне одному.

Багато пар розуміють справжню цінність взаємин, деякі отримують досвід, часом болісний. Усвідомлюючи, що кохання на все життя буває рідко, люди більш ретельно підходять до питання вибору партнера. Перш ніж освідчитись або дати згоду, багато хто схильний шукати мінуси у стосунках, сумнівається.

Знак Козорога наділяє Венеру кардинальними якостями, тому зростає кількість раптових розривів у грудні. Але від 19 грудня починається сприятливий період для відновлення стосунків, навіть дуже давніх. Навіть якщо ухвалили помилкове рішення у першій чи другій декаді грудня, у вас є шанс виправити ситуацію та повернути дорогі вам стосунки.

Від 13 грудня Марс – планета активності, ініціативи, входить до оптимістичного знака Стрільця на півтора місяця. Від цього моменту люди охочіше йдуть на контакт, почуваються розкутіше. Планетарні енергії Марса у знаку стихії Вогню допомагають швидше знайти рішення навіть у складних любовних історіях.

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ОВЕН

Перша половина грудня досить напружена — особисті стосунки не клеяться, у сім'ї можливі розбіжності, які легко переростають у скандали. Надмірна гонитва за задоволеннями може зіпсувати любовні стосунки, розчарувати партнера. Схильність незаслужено вимагати до себе підвищену увагу, навряд чи буде корисною для стосунків.

Друга половина грудня більш сприятлива для чуттєвої сфери — ви частіше занурюєтеся в себе, приходить усвідомлення, що ваш обранець чи обраниця має набагато більше плюсів, ніж мінусів. Якщо накоїли дурниць на початку місяця, то ближче до новорічних свят зможете справити позитивне враження на представників протилежної статі та домогтися взаємності.

ТЕЛЕЦЬ

Весь місяць сприятливий для любовних стосунків, особливо якщо ви плануєте виправити помилки. Є шанс зустріти романтичного партнера, якщо ви займатиметеся цим питанням. Посилюється ваша зовнішня привабливість, можете вразити екстравагантністю нарівні з добрим смаком. Використовуйте першу та другу декаду місяця для гармонізації ваших романтичних стосунків та сімейних зв'язків.

Від 19 грудня ваш управитель — Венера — у фазі ретроградності, від цього періоду можуть виникнути складнощі, плани змінюються, можливі конфліктні ситуації через минулі неприємності. Однак, якщо давно планували поспілкуватися з колишніми коханими – усунути конфлікт чи повернути стосунки, то можливостей буде достатньо.

БЛИЗНЯТА

Ви схильні виявляти увагу до протилежної статі, але через це можуть виникати двозначні ситуації. Можливі любовні авантюри, але не забувайте про можливість неприємностей, особливо у другій половині грудня. Виникає гостра потреба у святі, у отриманні задоволень, що може бути причиною охолодження почуттів до партнера, з яким давно перебуваєте у стосунках. Ви отримаєте багато компліментів, можете розраховувати на подарунки. Розважайтеся, якщо ви не пов'язані з зобов'язаннями. Але не поспішайте приймати поспішні рішення у разі першого захоплення.

У третій декаді грудня, з одного боку, є шанс налагодити зіпсовані стосунки, але з іншого боку, якщо у вас є суперник чи суперниця, то вони можуть виявитися більш щасливими у цей період.

РАК

Складний місяць – опозиція Венери – приносить багато ситуацій, у яких потрібно робити вибір, до якого ви не готові. Ви не відчуваєте впевненості в собі, але саме в цей період стаєте особливо привабливими для протилежної статі. Зв'язки, що виникають у цей період, як правило, приносять сумніви та тривоги. Ваші поточні стосунки можуть серйозно постраждати, якщо ви поставите в основу лише свої інтереси та думку.

Третя декада грудня непередбачувана на події в особистому житті. Раніше сплановані заходи із коханою людиною необхідно переносити на інший час. З'являються люди, зокрема колишні кохані, спілкування з якими не приносить задоволення здебільшого.

ЛЕВ

Використовуйте цей період для романтики, розумних розваг, світського життя та активного відпочинку разом із партнером, насолоджуйтесь мистецтвом. Будьте перед очима – можлива зустріч, яка принесе багато радості, а можливо це буде зустріч з майбутнім чоловіком чи дружиною. Сприятливий час для виходу у світ, для заручин чи одруження, для зізнань у коханні та спільних справ із романтичним партнером.

Друга половина місяця запам'ятається надовго — ви маєте можливість нормалізувати стосунки з коханими та в сім'ї, знайти надійного партнера та друга в особі чоловіка. Приємні події або люди з минулого наповнюють ваше життя радістю. Активна життєва позиція допомагає опинитися у центрі та привернути увагу інших людей.

ДІВА

Загалом, місяць сприятливий, деякі складнощі виникають у другій половині грудня, але вони не вплинуть на ваші стосунки з коханою людиною. Але пам'ятайте, що «від ненависті до кохання один крок» — не просто приказка, тому намагайтеся вчасно зупинитись, якщо назріває конфлікт.

Можливе поновлення любовних контактів, виникнення захоплень. Ви зазнаєте прихильності ваших рідних і коханих, період сприятливий для сімейних урочистостей, зізнань, заручин. Вдалий час для побудови спільних планів на майбутнє, а також для участі у світських, розважальних та культурних заходах. Успішні контакти та романтичні зустрічі можуть перетворити ваше життя на краще.

ТЕРЕЗИ

Місяць багатий на події у сфері кохання, до того ж виникають як щасливі ситуації, так і драматичні. Багато в чому, неприємності в особистому житті виникають через бажання отримати задоволення лише для себе, і ваш егоїзм може сильно поранити партнера, завдати шкоди взаєминам.

У другій половині грудня приємних подій більше, ніж на початку місяця, тому очікується щасливе завершення 2021 року. Період сприятливий для любовних побачень та відновлення взаємин. Ваша активність зростає, і це приваблює до вас партнерів протилежної статі. У вас з'являється можливість стати лідером у парі чи сім'ї, тому слід обміркувати, яким чином це може позначитися на ваших стосунках.

СКОРПІОН

Хороший період для зізнань, заручин, одруження, але тільки для людей, впевнених у своїх почуттях. Можна вирішити житлові питання, знайти компроміс, досягти бажаної гармонії у сфері кохання. Якщо ви пережили драматичну ситуацію в минулому, то грудень може стати часом вдалого закриття цієї теми.

У вас з'являється багато вільного часу, тому в грудні ви зможете зробити позитивні перетворення в особистих стосунках. Обставини складаються вдало для того, щоб наповнити своє життя романтикою, домогтися уваги симпатичної вам людини. Будьте серед людей, відвідуйте різні заходи, не відмовляйтеся від корпоративів – цілком можливий початок нового цукерково-букетного періоду.

СТРІЛЕЦЬ

Поєднуючи особисте проведення часу з професійною метою, вам вдається досягти задоволення за цими сферами. Знайдіть хобі, беріться за додаткові проєкти, намагайтеся частіше вибиратися з дому і заводити нові знайомства — якщо ви хочете кохання і романтики, ви це знайдете. Виникає багато спокус та спокус, через що можуть постраждати нинішні стосунки.

Ваше життя точно стане цікавішим і насиченішим, особливо у другій половині грудня. Ви активні та наполегливі у пошуку задоволень та контактів із протилежною статтю. Однак, імпульсивні дії, схильність довести до точки можуть вас підвести в плані збереження миру в сім'ї і гармонії в парних стосунках.

КОЗОРІГ

Імовірні розчарування та засмучення через романтичні зв'язки. Ревнощі та підозрілість, вибудовування жорстких особистих кордонів заважає будувати щасливі стосунки. Навіть якщо ви не поціновувач театрів і ресторанів, можливість яскравого дозвілля, що запам'ятовується, допоможе зблизитися з партнером, відновити стосунки, запалити інтерес одне до одного.

Третя декада грудня може принести смуток, спогади про минулих партнерів та сильне бажання повернути стосунки. Венера рухається за вашим знаком, тому ви отримуєте трохи більше щасливих можливостей ніж представники інших знаків зодіаку. Тому, намагайтеся використовувати можливості цього періоду максимально – якщо не з першого разу, то з другого чи третього, ви зможете «розтопити лід» у серці коханої людини.

ВОДОЛІЙ

Посилюється романтичне спілкування, активізуються любовні побачення. Зав'язуються нові цікаві знайомства, з'являються нові захоплення, засновані лише на фізичному тяжінні. Хороший період для активних стосунків із партнером, планування спільного майбутнього, планування сім'ї.

Третя декада грудня принесе несподівані зустрічі із давніми коханими, результат яких може поставити під сумнів доцільність нинішнх стосунків. У будь-якому разі наприкінці грудня почнуться зміни у вашому оточенні, у взаєминах із іншими людьми, але важливо не втратити справді цінних зв'язків. Якщо сталася неприємна ситуація і настало відчуження із романтичним партнером, не затягуйте вирішення питання на потім.

РИБИ

Перша та друга декади грудня багаті на щасливі події. Те, що здавалося нереальним і неможливим, стає цілком досяжним. Зникають перешкоди на шляху до щастя в особистому житті, світ підштовхує вас одне до одного. Якщо в полі вашого зору поки що немає потенційного партнера, то він з'явиться найближчим часом. Сприятливий час для флірту, романтики, знайомства.

У третій декаді місяця доведеться розставляти пріоритети, обирати між новими можливостями та звичними обставинами. Страх почати життя з чистого аркуша може стати причиною, через яку взаємини, що тільки-но почалися, можуть закінчитися, так і не розкрившись. Також не бійтеся нагадати про себе, якщо колишній партнер все ще займає ваше серце та думки.

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