Коронавірус дістався ще одного різновиду тварин: які симптоми

Коронавірус дістався ще одного різновиду тварин: які симптоми

Серед співробітників зоопарку та ветеринарів наразі немає підтверджень COVID-19.

У двох бегемотів у зоопарку Антверпена у Бельгії було виявлено коронавірус.

Про це повідомляють видання De Standaard і газета Het Nieuwsblad.

Захворіли два бегемоти на прізвиськ Імані (14,5 років) і Хермієн (41 рік). У тварин почався нежить, після чого ветеринари взяли у них аналізи. Поки незрозуміло, чому бегемоти захворіли, зоопарк дотримувався суворих карантинних заходів, співробітники і ветеринари не були інфіковані.

"Наскільки мені відомо, це перший випадок із цим видом. У всьому світі цей вірус здебільшого зареєстрований у людиноподібних мавп та тварин із сімейства котячих", - заявив ветеринар.

Наразі тварини почуваються добре, але перебувають на ізоляції. Видання уточнило, що після зараження бегемотів зоопарк тимчасово закрився для відвідування

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у більшості азійських левів та горил, які утримуються в зоопарку міста Роттердам (Нідерланди).

Як повідомлялося, у США три снігові барси померли в зоопарку від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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