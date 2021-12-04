Рідлі Скотт послав куди подалі російського кінокритика

Вони обговорювали фільм "Остання дуель".

Знаменитий британський режисер Рідлі Скотт не погодився з висловлюваннями російського кінокритика – Антона Доліна.

Так, нещодавно Долін на своєму YouTube-каналі "Радио Долин" опублікував нове відео, в якому він розповідав про творчість Скотта. Кінокритику навіть вдалося зв’язати відеозв’язком з режисером.

Втім, коли вони почали розмовляти про новий фільм Скотта, то щось пішло не за планом. Так, кінокритик заявив, що "Остання дуель" більш реалістична картина, ніж "Царство Небесне" та "Робін Гуд".

Рідлі Скотт / Associated Press

Втім, Редлі Скотту це не сподобалося. Він перебив Доліна та послав його куди подалі.

"Сер, йдіть на**й, йдіть на**й, дякую! Ідіть на**й", - сказав Скотт.

Цікаво, що у субтитрах слова режисера переклали так: "Ви не праві, сер. Я з вами не згоден".

Пізніше Долін пояснив розмову між ним та Скоттом. Кінокритик заявив, що просто сказав своє зауваження, а режисер образився.

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